Çocukların 'tepsili' kayak keyfi

SİVAS'taetkili olan kar yağışı, en çok çocukları sevindirdi. Okulların tatil edilmesini fırsata çeviren çocuklar tepsi, poşet ve kızaklarla kayarak doyasıya eğlendi.

Sivas'ta kar yağışı özellikle kırsal kesimlerde birçok köy yolunun kapanması gibi olumsuzluklara yol açtı. Yağışın devam etmesi ve buzlanma riski nedeniyle Sivas Valiliği, kent genelinde okulları 2 gün tatil etti. Bugün de kentte eğitime ara verilirken, tatil kararı en çok çocukları sevindirdi. Okulların tatil edilmesini fırsat bilen çocuklar, karın keyfini çıkardı. Mahalle aralarında, oyun parkları ve eğimli alanlara gelen çocuklar tepsi, poşet ve kızaklarla kayarak gönüllerince eğlendi. Kar topu da oynayan çocuklar okulların tatil olduğu günlerde keyifli zaman geçirdi.