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        Çocukların 'tepsili' kayak keyfi

        SİVAS'taetkili olan kar yağışı, en çok çocukları sevindirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 10:11 Güncelleme: 27.11.2024 - 10:15
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        Çocukların 'tepsili' kayak keyfi
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        SİVAS'taetkili olan kar yağışı, en çok çocukları sevindirdi. Okulların tatil edilmesini fırsata çeviren çocuklar tepsi, poşet ve kızaklarla kayarak doyasıya eğlendi.

        Sivas'ta kar yağışı özellikle kırsal kesimlerde birçok köy yolunun kapanması gibi olumsuzluklara yol açtı. Yağışın devam etmesi ve buzlanma riski nedeniyle Sivas Valiliği, kent genelinde okulları 2 gün tatil etti. Bugün de kentte eğitime ara verilirken, tatil kararı en çok çocukları sevindirdi. Okulların tatil edilmesini fırsat bilen çocuklar, karın keyfini çıkardı. Mahalle aralarında, oyun parkları ve eğimli alanlara gelen çocuklar tepsi, poşet ve kızaklarla kayarak gönüllerince eğlendi. Kar topu da oynayan çocuklar okulların tatil olduğu günlerde keyifli zaman geçirdi.

        'KAR YAĞIŞINI ÖZLEMİŞTİK'

        Arkadaşlarıyla birlikte karın tadını çıkardığını söyleyen Abdülkadir Bali (10), "Tepsiyle karda, buzda kayıyoruz, eğleniyoruz. Kar topu oynuyoruz. Kar yağışını özlemiştik. Çok güzel oldu" dedi. Eymen Gazi Aydemir (10) ise "Karın yağmasıyla dışarı çıkıp, kar topu oynuyoruz. Buraya gelip kayıyoruz. Kardan adam yapıyoruz. Bizim için çok iyi bir eğlence oldu" diye konuştu.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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