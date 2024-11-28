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        Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi sezonu açıyor

        SİVAS'ta 'Türkiye'nin en genç ve en ekonomik kayak merkezi' sloganıyla hizmet vermeye devam eden Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi, 2024-2025 kayak sezonunu cumartesi günü açıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 12:30 Güncelleme: 28.11.2024 - 12:35
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        Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi sezonu açıyor
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        SİVAS'ta ‘Türkiye'nin en genç ve en ekonomik kayak merkezi’ sloganıyla hizmet vermeye devam eden Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi, 2024-2025 kayak sezonunu cumartesi günü açıyor.

        Kent merkezine 58 kilometre mesafede ve 2 bin 550 metre yükseklikte bulunan, Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi kayak sezonunu açıyor. Konaklama ve günübirlik tesisleri, gece kayağı, buz pateni imkanı, teleski ve telesiyej gibi imkanların yer aldığı Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi, misafirlerini yeni sezonda ağırlayacak. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ni ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında Özel İdare Genel Sekreteri Şakir Öner Öztürk ve Buruciye A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Altun'dan bilgi aldı.

        '200 BİNİN ÜZERİNDE ZİYARETÇİ BEKLİYORUZ'

        Sivas'ın en önemli önemli marka değerlerinden birisi olan Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nin cumartesi günü sezonu açacağını ifade eden Vali Şimşek, “Sezon öncesi son hazırlıkları yerinde görüyoruz. Çok şükür ki son günlerde yağan kardan bölge de nasibini almış. Kayak anlamında da yeterli seviyeye ulaşmış durumda. Yaklaşık 50 santim yağış söz konusu. İnşallah son hazırlıklarımızı da yaparak hafta sonu kayak merkezimizi kayakseverlerin hizmetine sunmuş ve sezonu açmış olacağız. Tabii bu yıl karın erken gelmesiyle birlikte sezonu da erken açmış olduk, böylece bizlerin de beklentisi yükseldi. Şöyle ifade edeyim. Geçtiğimiz sezon yaklaşık 60 günlük bir kayak sezonu yaşamıştık. Bu sezon beklentimiz yaklaşık 120 gün civarında inşallah daha uzun ve verimli bir sezon bizleri bekliyor. Aynı şekilde ziyaretçi beklentimiz de artmış durumda. Geçtiğimiz sezon 145 bin civarında bir ziyaretçiyi ağırlamıştık. Bu sezonki beklentimiz ile 200 bin ziyareti hatta bunun da üstünde. Ben buradan Tüm kayakseverleri Yıldız Dağı Kayak Merkezine davet ediyorum. Sadece Sivas'tan değil, bölge illerinden de tüm kayakseverleri merkezimize bekliyoruz" dedi.

        'TÜRKİYE'NİN EN EKONOMİK KAYAK MERKEZİ'

        Sezonun hayırlı olmasını dileyen Vali Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Tabii kayak merkezimizin diğer kayak merkezlerine oranla ekonomik imkanlar sunan bir merkez olduğunu da vurgulamalıyız. Bu da merkezimizi cazip kılan yönlerden birisi. Kısacası burada kayakseverler için her şey mevcut. İnanıyorum ki burayı tercih eden misafirlerimiz pişman olmayacak ve burada tüm beklentilerinin karşılandığı güzel bir kış tatili geçireceklerdir. Ben sezonun tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Tüm kayakseverleri Yıldız Dağı Kayak Merkezi'ne beklediğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum."

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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