Eğribucak Kayalıkları'nda kar güzelliği

SİVAS kent merkezine 25 kilometre mesafedeki yer alan, kızıl görüntüsü ve doğal yapısı ile bilim insanları tarafından Mars yüzeyine benzetilen Eğribucak Kayalıkları, kar yağışı sonrası beyaz örtü ile kaplandı.

Merkeze bağlı Eğribucak ve Arpayazı köyleri arasında yer alan ve yaklaşık 20 kilometrekarelik bir alanı kaplayan Eğribucak Kayalıkları, yarı dairesel-oval şekildeki mekanik çözülme sonucu ortaya çıkan kumtaşı topları, geniş bir satıh aşınımı ve parçalanması şeklinde görülen kırgıbayır ve monoklinik kuleleri, tafonileri, çökelleri ve hogbekleri ile jeosit olarak nitelendiriliyor. Coğrafya alanında çalışan bilim insanları tarafından Mars yüzeyine benzetilen kayalıklar, yaz-kış görüntüsüyle doğaseverleri kendisine çekiyor.