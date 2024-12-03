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        Ahırın çatısı çöktü, inekleri dışarıda kalınca yardım istedi

        SİVAS'ınGürün ilçesinde biriken kar kütlesi nedeniyle bir ahırın çatısı çöktü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 16:59 Güncelleme: 03.12.2024 - 17:00
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        Ahırın çatısı çöktü, inekleri dışarıda kalınca yardım istedi
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        SİVAS'ınGürün ilçesinde biriken kar kütlesi nedeniyle bir ahırın çatısı çöktü. Ahırdaki 2 büyükbaş hayvan canlı kurtarıldı. Mehmet Çalışkan, "Devletimizden yardım istiyoruz. İneklerimiz dışarıda kaldı" dedi.

        Gürün ilçesine bağlı Sarıca köyünün Çapak mezrasında hayvan yetiştiriciliği yapan Mehmet Çalışkan'ın ahırının çatısı, üzerinde biriken kar nedeniyle çöktü. Olayın yaşandığı sırada ahırda kimsenin olmaması nedeniyle yaralanan olmadı. İçeride bulunan 2 büyükbaş hayvan ise sahipleri tarafından kurtarıldı. Ahırın çatısının üzerinde yoğun bir kar birikintisi olduğunu ve bu yüzden çökme meydana geldiğini belirten Çalışkan, "70 yaşındayım, bu mezrada hanımımla birlikte yalnız yaşıyorum. Devletimizden yardım istiyoruz. İneklerimiz dışarıda kaldı" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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