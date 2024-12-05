Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Yiyecek arayan kurtlar dron ile görüntülendi

        SİVAS'ta, yoğun kış şartlarında doğada yiyecek bulamayınca, yerleşim yeri yakınlarına inen 4 kurt dron ile görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 11:41 Güncelleme: 05.12.2024 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yiyecek arayan kurtlar dron ile görüntülendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİVAS’ta, yoğun kış şartlarında doğada yiyecek bulamayınca, yerleşim yeri yakınlarına inen 4 kurt dron ile görüntülendi.

        Kar yağışının ardından 2 gün üst üste Türkiye’nin en soğuk noktası olan Sivas kent merkezine 80 kilometre uzaklıktaki Altınyayla ilçesinde doğada yiyecek bulamayan 4 kurt, ilçe merkezine yakın bir noktaya indi. Karlı arazide gezinen kurtları bu sırada ilçede yaşayan ve dron ile çekim yapan Ramazan Tunç fark etti. Tunç, yiyecek arayan kurtları dron ile görüntüledi. Çekim yapıldığı sırada kurtların dron kamerasına yaklaştığı görüldü. Bir süre dron kamerasını takip eden kurtlar, daha sonra bölgeden uzaklaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sahte içkiden can kaybı 22'ye yükseldi!
        Sahte içkiden can kaybı 22'ye yükseldi!
        Çevre Bakanlığı'ndan konum vergisi açıklaması
        Çevre Bakanlığı'ndan konum vergisi açıklaması
        Muhalifler Hama kent merkezine girdi
        Muhalifler Hama kent merkezine girdi
        TIMSS 2023’te Türkiye sıralamasını yükseltti
        TIMSS 2023’te Türkiye sıralamasını yükseltti
        F.Bahçe'den Firmino bombası!
        F.Bahçe'den Firmino bombası!
        Eşini uykuda öldüren dede kan dondurdu!
        Eşini uykuda öldüren dede kan dondurdu!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        Savunmada kurgu değişiyor!
        Savunmada kurgu değişiyor!
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        "Evli - çocuklu - mutlu" imajı çizdi
        "Evli - çocuklu - mutlu" imajı çizdi
        Çiğ köftecideki tacizci yakalandı!
        Çiğ köftecideki tacizci yakalandı!
        Dünyanın en izole 8 adası!
        Dünyanın en izole 8 adası!
        Meksika'dan ABD'ye insan seli
        Meksika'dan ABD'ye insan seli
        HTŞ: Halep'i devretmeye hazırız
        HTŞ: Halep'i devretmeye hazırız
        İşte Narin cinayetinde iyileştirilen görüntüler!
        İşte Narin cinayetinde iyileştirilen görüntüler!
        Bu illerde yağmur ve kar var!
        Bu illerde yağmur ve kar var!
        "10 milyonda 1'in başına gelmez!" "Direkt gittim zaten!"
        "10 milyonda 1'in başına gelmez!" "Direkt gittim zaten!"
        "Erken hasat nedeniyle ürünlerde pestisit çıkıyor"
        "Erken hasat nedeniyle ürünlerde pestisit çıkıyor"
        5 yılda 4 yas
        5 yılda 4 yas
        "Kapadokya'nın atmosferi ruhumu okşadı"
        "Kapadokya'nın atmosferi ruhumu okşadı"

        Benzer Haberler

        Yiyecek arayan kurtlar 'dron' ile görüntülendi
        Yiyecek arayan kurtlar 'dron' ile görüntülendi
        Kombi bacasındaki buz sarkıtı 3 kişinin önüne düştü
        Kombi bacasındaki buz sarkıtı 3 kişinin önüne düştü
        Sobadan gaz sızdı; emekli öğretmen 2 kardeşten 1'i öldü
        Sobadan gaz sızdı; emekli öğretmen 2 kardeşten 1'i öldü
        Sivas'ta sobadan sızan gazdan zehirlenen kişi öldü, kardeşi tedavi altına a...
        Sivas'ta sobadan sızan gazdan zehirlenen kişi öldü, kardeşi tedavi altına a...
        Sivasspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam etti
        Sivasspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam etti
        Sivasspor antrenmanına kar engeli
        Sivasspor antrenmanına kar engeli