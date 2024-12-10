Sivasspor, Charisis ile 3 yıllık sözleşme yeniledi
SİVASSPOR, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan başarılı orta saha oyuncusu Charis Charisis ile 3 yıllık sözleşme yaptı.
SİVASSPOR, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan başarılı orta saha oyuncusu Charis Charisis ile 3 yıllık sözleşme yaptı.
Kırmızı-beyazlılarda, mevcut sözleşmesi 2024-2025 sezonu sonunda bitecek olan başarılı orta saha oyuncusu Charis Charisis ile 3 yıllık yeni bir anlaşmaya varıldı.
2022-2023 sezonunda kadroya dahil edilen, hem sahadaki performansıyla hem de takım ve şehirle kurduğu güçlü bağlarla dikkat çeken Yunan oyuncu Charis Charisis, 3 yıl daha Sivasspor forması giymeye devam edecek. Kulüpten yapılan açıklamada Sivasspor Başkanı Bahattin Eken'in Charis Charisis ile yaptığı görüşmede 3 yıllığına yeni anlaşmaya vardığı duyuruldu.
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