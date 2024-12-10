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        Sivasspor, Charisis ile 3 yıllık sözleşme yeniledi

        SİVASSPOR, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan başarılı orta saha oyuncusu Charis Charisis ile 3 yıllık sözleşme yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 18:31 Güncelleme: 10.12.2024 - 18:35
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        Sivasspor, Charisis ile 3 yıllık sözleşme yeniledi
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        SİVASSPOR, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan başarılı orta saha oyuncusu Charis Charisis ile 3 yıllık sözleşme yaptı.

        Kırmızı-beyazlılarda, mevcut sözleşmesi 2024-2025 sezonu sonunda bitecek olan başarılı orta saha oyuncusu Charis Charisis ile 3 yıllık yeni bir anlaşmaya varıldı.

        2022-2023 sezonunda kadroya dahil edilen, hem sahadaki performansıyla hem de takım ve şehirle kurduğu güçlü bağlarla dikkat çeken Yunan oyuncu Charis Charisis, 3 yıl daha Sivasspor forması giymeye devam edecek. Kulüpten yapılan açıklamada Sivasspor Başkanı Bahattin Eken'in Charis Charisis ile yaptığı görüşmede 3 yıllığına yeni anlaşmaya vardığı duyuruldu.

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