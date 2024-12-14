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        Sivasspor'da teknik direktörlüğe 2 aday

        SİVASSPOR'da teknik direktör Bülent Uygun'un ayrılığı sonrası bu görev için düşünülen isimlerin Fatih Tekke ve Ömer Erdoğan olduğu öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 17:47 Güncelleme: 14.12.2024 - 17:51
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        Sivasspor'da teknik direktörlüğe 2 aday
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        SİVASSPOR’da teknik direktör Bülent Uygun’un ayrılığı sonrası bu görev için düşünülen isimlerin Fatih Tekke ve Ömer Erdoğan olduğu öğrenildi.

        Süper Lig’in 16’ncı haftasında deplasmanda Bodrum FK’ya 2-0 mağlup olan Sivasspor’da teknik direktör Bülent Uygun görevinden istifa etti. Kırmızı-beyazlı yönetim, Uygun’un istifasını kabul ederken, bu görev için düşündüğü isimlerle temasa başladı. Yapılan değerlendirmelerde ilk etapta Fatih Tekke ve Ömer Erdoğan isimleri ön plana çıktı. Bu isimlerle ilk görüşmelerin yapılacağı ve anlaşma şartlarının aranacağı öğrenildi.

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        Galeri

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