Annesi ile ikizini öldüren şüpheli adliyede

SİVAS'ta annesi Şehriban Kurt'u (67) boğarak, ikiz kardeşi Hasan Kurt'u (46) ise tabanca ile vurarak öldüren Hüseyin Kurt (46), adliyeye sevk edildi.

Olay, Kılavuz Mahallesi Şehzade Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi. 13 Aralık'ta Şehriban ve oğlu Hasan Kurt'tan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Aynı gün saat 20.30 sıralarında eve giden itfaiye ekipleri, kapıyı açan olmayınca pencereden daireye girdiklerinde anne ve oğlunun cansız bedenleriyle karşılaştı. İlk incelemede; Şehriban Kurt'un evin mutfağında başına geçirilen poşetle boğulduğu, eczacı kalfası oğlu Hasan Kurt'un ise tabancayla başından vurulduğu belirlendi. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, polis, Şehriban Kurt'un oğlu Hüseyin Kurt'u gözaltına aldı. Kurt'un yakaladığı sırada, polise, borç meselesi yüzünden çıkan tartışmada annesi ve ikizini öldürdüğünü itiraf ettiği bildirildi.