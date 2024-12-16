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        Annesi ile ikizini öldüren şüpheli adliyede

        SİVAS'ta annesi Şehriban Kurt'u (67) boğarak, ikiz kardeşi Hasan Kurt'u (46) ise tabanca ile vurarak öldüren Hüseyin Kurt (46), adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 16:07 Güncelleme: 16.12.2024 - 16:10
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        Annesi ile ikizini öldüren şüpheli adliyede
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        SİVAS'ta annesi Şehriban Kurt'u (67) boğarak, ikiz kardeşi Hasan Kurt'u (46) ise tabanca ile vurarak öldüren Hüseyin Kurt (46), adliyeye sevk edildi.

        Olay, Kılavuz Mahallesi Şehzade Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi. 13 Aralık'ta Şehriban ve oğlu Hasan Kurt'tan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Aynı gün saat 20.30 sıralarında eve giden itfaiye ekipleri, kapıyı açan olmayınca pencereden daireye girdiklerinde anne ve oğlunun cansız bedenleriyle karşılaştı. İlk incelemede; Şehriban Kurt'un evin mutfağında başına geçirilen poşetle boğulduğu, eczacı kalfası oğlu Hasan Kurt'un ise tabancayla başından vurulduğu belirlendi. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, polis, Şehriban Kurt'un oğlu Hüseyin Kurt'u gözaltına aldı. Kurt'un yakaladığı sırada, polise, borç meselesi yüzünden çıkan tartışmada annesi ve ikizini öldürdüğünü itiraf ettiği bildirildi.

        CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

        Gözaltı sonrası rahatsızlanan Hüseyin Kurt Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Tedavisi tamamlanan Kurt, bugün taburcu edildi. Emniyete götürülen Kurt, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevki sırasında gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Kurt'un emniyette de susma hakkını kullandığı öğrenildi. Şüphelinin savcılıkta ifadesine başlandı. Şehriban Kurt ile oğlu Hasan Kurt'un cenazeleri ise İmranlı ilçesine bağlı Celaldamı köyünde toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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