Sivasspor - Samsunspor: 0-0

72'nci dakikada Samsun atağında sağ kanattan içeri sokulan Holse'nin sert şutunda kaleci Ali Şaşal iki hamlede topa sahip oldu.

Süper Lig'in 17'nci haftasında Sivasspor kendi sahasında konuk ettiği Samsunspor ile golsüz berabere kaldı. Sivasspor bu sonuçla puanını 19'a çıkarırken, Samsunspor ise 30 puana yükseldi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.