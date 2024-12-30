Baca temizlemeye çıktığı 5 katlı binanın çatısından düşüp, öldü
SİVAS'ın Gölova ilçesinde, baca temizliği için çıktığı 5 katlı binanın çatısından düşen Ercan Arslan (46), hayatını kaybetti.
SİVAS’ın Gölova ilçesinde, baca temizliği için çıktığı 5 katlı binanın çatısından düşen Ercan Arslan (46), hayatını kaybetti.
Gölova ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Ercan Arslan, baca temizliği için 5 katlı binanın çatısına çıktı. Baca temizliği sırasında dengesini kaybeden Arslan, metrelerce yükseklikten düştü. Arslan’ın düştüğünü görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gölova Devlet Hastanesinde kaldırılan Arslan, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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