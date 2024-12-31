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        Sivas'tan Türkiye'nin her yerine ve yurt dışına 'taşınır evler' gidiyor

        SİVAS'ta bir firma tarafından üretimi yapılan ahşap evler, TIR'lar ile Türkiye'nin her bölgesine taşınıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 10:57 Güncelleme: 31.12.2024 - 11:00
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        Sivas'tan Türkiye'nin her yerine ve yurt dışına 'taşınır evler' gidiyor
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        SİVAS'ta bir firma tarafından üretimi yapılan ahşap evler, TIR'lar ile Türkiye'nin her bölgesine taşınıyor. Özellikle pandemi ve peş peşe yaşanan depremlerin ardından yoğun ilgi gören evler, müşterilerin ihtiyaçlarına göre 32 ile 120 metrekare arasında değişiyor. Şimdilerde Bulgaristan'a da gönderilen evlere diğer ülkelerden de talep gelmeye başladı.

        Sivas'ta faaliyet gösteren bir mühendislik firması, kent merkezinde kullanıma hazır ahşap malzemeden yapılma evler üretiyor. 32 ile 120 metrekare ebadında üretilen evler, insanların her türlü ihtiyacını karşılaşacak şekilde inşa ediliyor. Rusya'dan getirilen Sibirya çamlarından elde edilen ahşaptan yapılan evler, müşterilerin isteğine ve kullanacağı yere göre ebatlandırılıyor. Yapımı tamamlanan evler ise TIR'lar ile gideceği bölgeye naklediliyor. Taşınma ve köprü geçişlerinde problem yaşanmaması için gideceği güzergahtaki yolların genişlik hesapları yapılarak üretilen evler, nakliye sırasındaki görüntüsüyle meraklıların da dikkatini çekiyor. Şimdilerde Bulgaristan'dan da sipariş alan evler, binlerce kilometreyi bulan mesafeleri TIR üstünde taşınarak gidiyor.

        ‘İSTEK ÜZERİNE ÖZEL PROJELERİMİZ MEVCUT’

        Firmanın mimarı Bedrettin Yıldırım, evlerin yoğun ilgi gördüğünü belirterek, "Türkiye'nin her yerine, aynı zamanda yurt dışına da satışlarımız mevcut. Biz burada 32'den 120 metrekareye kadar ahşap evler üretiyoruz. Müşterilerimizin isteği üzerine modeller yapabiliyoruz. Sahamızda 30 üzerinde örnek evimiz mevcut. Müşterilerimiz gelip gezebiliyor. Standart modellerimiz mevcut olduğu gibi istek üzerine özel projelerimiz mevcut. Biz de müşterilerimizin bütçesine uygun şekilde satış yapıyoruz. Bu evleri özel araçlar ile gönderiyoruz. Anlaştığımız firmalar ile nakliyesini gerçekleştiriyoruz. Bulgaristan'a da satışımız mevcut, diğer ülkelere de görüşmelerimiz devam ediyor. Çoğu firma kışın iş yapamazken biz kışın da çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

        'UZUN SÜRE KULLANIM İMKANI SAĞLIYOR'

        Özellikle deprem yaşamış bölgelerden taleplerin çok olduğunu ifade eden Yıldırım, "Şu anda özellikle Hatay'dan bizim evlerimize çok fazla talep var. Orada konteynerden çıkıp bizim evlerimizi kullanmaya başlayan çok kişi var. Çok güzel bir hizmet. Yapısı ahşap. Yapımında Rusya'dan gelen Sibirya çamı kullanıyoruz. Fırınlanmış malzeme olarak geliyor, yangına, tahta kurusu gibi zararlılara, böceklere karşı dayanıklı yapıya sahip. Ahşap güzel ama zor bir malzeme. Belirli aralıklarla boyanması durumunda uzun süre kullanım imkanı sağlıyor. Fiyatları da ebadına göre 400 bin ile 1,5 milyon TL arasında değişiyor. Aynı zamanda isteyene yerinde imal etme imkanımız da var. Nakliye dahil ve harici fiyatlarımız var. Müşteri isterse kendi nakliyesini de yapabiliyor" diye konuştu.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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