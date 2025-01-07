Sivasspor - Beşiktaş: 0-1

87'nci dakikada orta alandan uzun gönderilen topu ceza alanında Koita kontrol etti. Koita, kalesini terk eden kaleci Mert Günok'un müdahale etmek istediği topu geriye bıraktı. Sola açılan topu Uğur kaleye gönderdi. Uzak kale direği dibine çarparak oyun alanına dönen topu savunma uzaklaştırdı.

69'uncu dakikada sağ kanattan hareketlenen Emre Gökay'ın ceza alanına gönderdiği topu kaleye arkası dönük kontrol eden Koita, dönerek sol ayağıyla vuruşunu yaptı, kale direğinden dönen topu Uğur tamamlamak istedi ancak kaleci Mert Günok topu köşeden güçlükle kornere çeldi.

Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk maçında sahasında konuk ettiği Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu.

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