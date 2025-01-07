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        Sivasspor - Beşiktaş: 0-1

        STAT:4 EylülHAKEMLER: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, Hüseyin AylakSİVASSPOR: Nikolic, Murat Paluli, Radakovic, Sonko, Uğur Çiftçi, Moutoussamy (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 21:06 Güncelleme: 07.01.2025 - 21:10
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        Sivasspor - Beşiktaş: 0-1
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        STAT:4 Eylül

        HAKEMLER: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, Hüseyin Aylak

        SİVASSPOR: Nikolic, Murat Paluli, Radakovic, Sonko, Uğur Çiftçi, Moutoussamy (Dk.88 Muhammed Sinan), Charisis, Pritchard (D.74 Oğuzhan), Emrah Başsan (Dk.60 Emre Gökay), Rodrigues (Dk.74 Bekir Böke), Koita (Dk.88 Azizbek)

        BEŞİKTAŞ: Mert Günok, Svensson, Uduokhai, Zainutdinov, Masuaku, Ndour, Fernandes, Rafa Silva (Dk.82 Rashica), Joao Mario (Dk.82 Salih Uçan), Muçi (Dk.73 Mustafa Hekimoğlu), Semih Kılıçsoy (Dk.73 Immobile)

        GOL: Dk. 20 Rafa Silva (Beşiktaş)

        SARI KARTLAR: Charisis, Radakovic, Bekir Böke, Azizbek (Sivasspor) - Masuaku (Beşiktaş)

        Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk maçında sahasında konuk ettiği Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu.

        19'uncu dakikada sağ kanattan hareketlenen Murat Paluli, ceza alanına yerden çevirdi. İçeriye hareketlenen Pritchard'ın zayıf vuruşunda kaleci Mert Günok topu kontrol etti.

        20'nci dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Joao Mario'nun ceza alanına yerden gönderdiği topa gelişine Rafa Silva vurdu, kaleci Nikolic'in müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu: 0-1.

        22'nci dakikada Sivasspor atağında sağ kanata topla buluşan Emrah Başsan'ın ceza alanına girip çapraz pozisyonda sol ayağı ile çektiği şut yandan auta gitti.

        40'ıncı dakikada Pritchard'ın pasında Koita sağdan ceza alanına girdi, vuruşunda defanstan sekerek sola doğru açılan topu Rodrigues'ten önce kaleci Mert Günok tehlike bölgesinin dışına uzaklaştırdı.

        45'inci dakikada sağ kanattan Emrah Başsan ceza alanına gönderdi. Koita'nın indirdiği topta yakın mesafeden Murat Paluli'nin çektiği şut az farkla yandan dışarı gitti.

        İlk yarı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

        53'üncü dakikada ceza alanına yakın bölgeden kazanılan serbest vuruşu Emrah Başsan kullandı. Yerden köşeye gönderdiği topu son anda kaleci Mert Günok direk dibinde çelmeyi başardı.

        55'inci dakikada ceza alanı dışındaki Muçi'nin uzak mesafeden şutunda savunmadan sekip kaleye yönelen topu kaleci Nikolic kornere çeldi.

        69'uncu dakikada sağ kanattan hareketlenen Emre Gökay'ın ceza alanına gönderdiği topu kaleye arkası dönük kontrol eden Koita, dönerek sol ayağıyla vuruşunu yaptı, kale direğinden dönen topu Uğur tamamlamak istedi ancak kaleci Mert Günok topu köşeden güçlükle kornere çeldi.

        86'ncı dakikada soldan hareketlenen Immobile'nin ceza alanına aktardığı topu uygun durumdaki Rashica tamamlamak istedi. Savunmanın müdahale ettiği top yandan dışarı çıktı.

        87'nci dakikada orta alandan uzun gönderilen topu ceza alanında Koita kontrol etti. Koita, kalesini terk eden kaleci Mert Günok'un müdahale etmek istediği topu geriye bıraktı. Sola açılan topu Uğur kaleye gönderdi. Uzak kale direği dibine çarparak oyun alanına dönen topu savunma uzaklaştırdı.

        90'ıncı dakikada Emre'nin pasında Charisis'in sol ayağı ile şutunu kaleci Mert üstten kornere çeldi.

        Karşılaşma Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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