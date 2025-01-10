Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Kangal köpeği sevdasını 'safkan' üretim çiftliğine dönüştürdü

        SİVAS'ta çocukluğundan itibaren köyünde Kangal köpekleriyle büyüyen, çobanlık yaptığı dönemde de bu tutkusunu sürdüren Cahit Akgül (49), safkan Kangal köpeği üretim çiftliği kurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 10:39 Güncelleme: 10.01.2025 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kangal köpeği sevdasını 'safkan' üretim çiftliğine dönüştürdü
        ABONE OL

        SİVAS'ta çocukluğundan itibaren köyünde Kangal köpekleriyle büyüyen, çobanlık yaptığı dönemde de bu tutkusunu sürdüren Cahit Akgül (49), safkan Kangal köpeği üretim çiftliği kurdu. Son 17 yıldır Kangal köpeği üreticiliği yapan Akgül, çiftliğinde 50 yıldır aynı geni taşıyan saflığı bozulmamış köpekleri yetiştiriyor.

        Yıldızeli ilçesi Yiğitler köyünde dünyaya gelen Cahit Akgül, Kangal köpekleriyle büyüdü. Köyde çobanlık yaptığı dönemlerde de sürüde bu köpekleri kullanan Akgül, Kangal köpeği sevdasını zaman içerisinde üretim çiftliğine dönüştürdü. Kent merkezine bağlı Çukurbelen köyü civarında oluşturduğu çiftlikte Kangal köpeği yetiştiriciliği yapan Akgül, ırkın saflığının bozulmaması için gayret gösteriyor.

        'IRKI KORUMAYA ÇALIŞIYORUZ'

        Güreş Federasyonu Başkanı eski milli güreşçi Taha Akgül'ün de amcası olan Cahit Akgül, "Çocukluktan bu zamana kadar köyde ve sürüde hep Kangal köpeklerimiz vardı. Sonra yetiştirmeye ve üretmeye başladık. Şimdi çiftliğimizde 50 yıl geriden, aynı soydan gelen safkan köpeklerimiz var. Bize dost ve arkadaş olan, sürümüzü ve kendi canımızı koruyan bu iyi ırklara sahip çıkmaya çalışıyoruz. Irkın genetiği bozulmadan devam etmesi için çaba gösteriyoruz. Buradaki köpekler Sivas'ın saf Kangal köpeği. Bazılarının 50 senelik soyları var. 50 yıldan bu zamana kadar getirilen soylar var. 17 yıldır biz çiftliğimizde çoğu köpeğimizin ırkını bozulmadan devam ettiriyoruz. Bizden önce de geçmişleri var. Bu ırklara en iyi şekilde sahip çıkmaya çalışıyoruz. Soyu takip ederek, başka kan katmadan, aynı soy içerisinde üreterek bugüne kadar getirdik. Kangal köpeklerimizi ırk standartlarına uygun şekilde yetiştiriyoruz" dedi.

        'ASİL VE ZEKİ BİR IRK'

        Kangal köpeğinin doğasının sonradan eğitilmeye uygun olmadığını, genetik kodlarında koruma içgüdüsü bulunduğunu belirten Akgül, "Bu köpeklerin işi sürü koruma olduğu için dünyadaki köpek ırklarının içerisinde de en başarılı hayvanlardır. Sahada en iyi çalışan, en doğru ırklar Sivas Kangal köpekleridir. Harici olarak bunlar çok karakterli, asil ve zeki bir ırktır" diye konuştu.

        Akgül, Kangal köpeklerine Türkiye'nin her yerinden yoğun bir talep olduğunu da dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 48'e yükseldi
        İstanbul'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 48'e yükseldi
        İnşaat maliyet artışında kırılma sürüyor
        İnşaat maliyet artışında kırılma sürüyor
        Antalya'da 2 günde 3 genç öldü! Mesut 16, Egemen 17 yaşındaydı!
        Antalya'da 2 günde 3 genç öldü! Mesut 16, Egemen 17 yaşındaydı!
        "Aklı hala sahada değil"
        "Aklı hala sahada değil"
        LLAMA'yı korsan verilerle eğitti!
        LLAMA'yı korsan verilerle eğitti!
        Eren'de ufak pürüzler çıktı!
        Eren'de ufak pürüzler çıktı!
        Engelli emekliliğinde yeni dönem
        Engelli emekliliğinde yeni dönem
        Vücudundan da sildi
        Vücudundan da sildi
        NBA maçına İzmir marşı damgası!
        NBA maçına İzmir marşı damgası!
        Karıncaların kin tuttuğu ortaya koyuldu
        Karıncaların kin tuttuğu ortaya koyuldu
        İzin almak zorundalar
        İzin almak zorundalar
        82 bin personel 1 kademe ilerleme alacak
        82 bin personel 1 kademe ilerleme alacak
        İtibar zedelenmesine 10 milyon lira
        İtibar zedelenmesine 10 milyon lira
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Her gün yürüyüş yaparsanız vücudunuzda neler değişir?
        Her gün yürüyüş yaparsanız vücudunuzda neler değişir?
        Trakya'da yağmur, iç bölgelerde sis var! Marmara'da sıcaklıklar düşüyor
        Trakya'da yağmur, iç bölgelerde sis var! Marmara'da sıcaklıklar düşüyor
        Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları
        Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları
        Tartışma büyüyor
        Tartışma büyüyor
        Trudeau: Trump dikkatleri farklı yere çekiyor
        Trudeau: Trump dikkatleri farklı yere çekiyor
        Paşa'nın duruşu!
        Paşa'nın duruşu!

        Benzer Haberler

        Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
        Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
        Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutukla...
        Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutukla...
        Şarkışla Belediye Başkanı Gültekin sporcularla bir araya geldi
        Şarkışla Belediye Başkanı Gültekin sporcularla bir araya geldi
        10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
        10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
        10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
        10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
        Akıncılar'da muhtarlar ve vatandaşlarla toplantı yapıldı
        Akıncılar'da muhtarlar ve vatandaşlarla toplantı yapıldı