Kangal köpeği sevdasını 'safkan' üretim çiftliğine dönüştürdü

SİVAS'ta çocukluğundan itibaren köyünde Kangal köpekleriyle büyüyen, çobanlık yaptığı dönemde de bu tutkusunu sürdüren Cahit Akgül (49), safkan Kangal köpeği üretim çiftliği kurdu. Son 17 yıldır Kangal köpeği üreticiliği yapan Akgül, çiftliğinde 50 yıldır aynı geni taşıyan saflığı bozulmamış köpekleri yetiştiriyor.

Yıldızeli ilçesi Yiğitler köyünde dünyaya gelen Cahit Akgül, Kangal köpekleriyle büyüdü. Köyde çobanlık yaptığı dönemlerde de sürüde bu köpekleri kullanan Akgül, Kangal köpeği sevdasını zaman içerisinde üretim çiftliğine dönüştürdü. Kent merkezine bağlı Çukurbelen köyü civarında oluşturduğu çiftlikte Kangal köpeği yetiştiriciliği yapan Akgül, ırkın saflığının bozulmaması için gayret gösteriyor.

'IRKI KORUMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Güreş Federasyonu Başkanı eski milli güreşçi Taha Akgül'ün de amcası olan Cahit Akgül, "Çocukluktan bu zamana kadar köyde ve sürüde hep Kangal köpeklerimiz vardı. Sonra yetiştirmeye ve üretmeye başladık. Şimdi çiftliğimizde 50 yıl geriden, aynı soydan gelen safkan köpeklerimiz var. Bize dost ve arkadaş olan, sürümüzü ve kendi canımızı koruyan bu iyi ırklara sahip çıkmaya çalışıyoruz. Irkın genetiği bozulmadan devam etmesi için çaba gösteriyoruz. Buradaki köpekler Sivas'ın saf Kangal köpeği. Bazılarının 50 senelik soyları var. 50 yıldan bu zamana kadar getirilen soylar var. 17 yıldır biz çiftliğimizde çoğu köpeğimizin ırkını bozulmadan devam ettiriyoruz. Bizden önce de geçmişleri var. Bu ırklara en iyi şekilde sahip çıkmaya çalışıyoruz. Soyu takip ederek, başka kan katmadan, aynı soy içerisinde üreterek bugüne kadar getirdik. Kangal köpeklerimizi ırk standartlarına uygun şekilde yetiştiriyoruz" dedi.

'ASİL VE ZEKİ BİR IRK'

Kangal köpeğinin doğasının sonradan eğitilmeye uygun olmadığını, genetik kodlarında koruma içgüdüsü bulunduğunu belirten Akgül, "Bu köpeklerin işi sürü koruma olduğu için dünyadaki köpek ırklarının içerisinde de en başarılı hayvanlardır. Sahada en iyi çalışan, en doğru ırklar Sivas Kangal köpekleridir. Harici olarak bunlar çok karakterli, asil ve zeki bir ırktır" diye konuştu.