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        Dipsizgöl Şelalesi, 'Tabiat Parkı' ilan edildi

        SİVAS'ınDoğanşar ilçesindeki Dipsizgöl Şelalesi, 'Tabiat Parkı' ilan edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 13:56 Güncelleme: 18.01.2025 - 14:01
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        Dipsizgöl Şelalesi, 'Tabiat Parkı' ilan edildi
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        SİVAS'ınDoğanşar ilçesindeki Dipsizgöl Şelalesi, 'Tabiat Parkı' ilan edildi.

        Kent merkezine 82, Doğanşar ilçesine 16 kilometre uzaklıkta bulunan ve her mevsim manzarası ile ziyaretçileri kendisine çeken Dipsiz Göl Şelalesi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 'Tabiat Parkı' olarak ilan edildi. Suyun yaklaşık 50 metre yükseklikten ince bir çizgi halinde savrularak dökülmesiyle oluşan şelale, ilkbaharda mavi ve yeşil renkleri ile kendine hayran bırakırken, sonbaharda ağaçların sarı ve kızıl tonlara dönüşmesi ile tüm pastel renkleri bir arada harmanlıyor. Yamaçtan yaklaşık 100 metrelik metal merdiven ile inilebilen şelalede, suyun aktığı bölümlerdeki sarkıt oluşumları da dikkat çekiyor.

        41,31 HEKTARLIK BİR ALAN

        Şelaleden savrularak, ince bir şekilde dökülen ve bu yönüyle gelinlik benzetmesi yapılan şelalenin etrafındaki ormanla da görsel şölen sunuyor. Doğa turizmi açısından büyük bir potansiyel barındıran Dipsizgöl hem doğal zenginlikleri hem de dokusuyla dikkat çekiyor. 41,31 hektarlık bir alanı kapsayan bölge, zengin orman ekosistemi, peyzaj güzellikleri ve jeolojik yapısıyla doğaseverlere keşfedilecek yeni bir alan sunuyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, bölgenin tabiat parkı olarak ilan edildiğini duyurduğu sosyal medya paylaşımında, "Geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, doğal ve tarihi zenginlikleriyle bilinen Doğanşar ilçemize hayırlı olsun" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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