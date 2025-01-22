Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor ile oynadığı ve 4-0 kaybettiği maçın ardından bir gün izin yapan kırmızı-beyazlılar, bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla Kayserispor maçının hazırlıklarının ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma çalışmasıyla başladı. Ardından pas çalışmaları yapan ekip, mas koşusu ile idmanı tamamladı. Kırmızı beyazlılar, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

SİVASSPOR, kendi evinde oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

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