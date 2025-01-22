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        Üniversiteli Eren, kaldığı yurdun banyosunda ölü bulundu

        SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Eren Öztürk (24), kaldığı yurdun banyosunda ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 16:54 Güncelleme: 22.01.2025 - 17:00
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        Üniversiteli Eren, kaldığı yurdun banyosunda ölü bulundu
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        SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Eren Öztürk (24), kaldığı yurdun banyosunda ölü bulundu.

        Olay, saat 12.30 sıralarında SCÜ kampüsü içerisindeki İzzeddin Keykavus Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Erkek Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. Eren Öztürk'ten dün akşam yemeği sonrasında haber alamayan yakınları, kaldığı yurda ulaşarak durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine yetkililer, yaptıkları kontrolde, Öztürk'ü odasındaki banyoda hareketsiz yatarken buldu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Öztürk'ün cansız bedeni otopsi işlemleri için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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