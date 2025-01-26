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        Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

        SİVAS'ın Zara ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 12:26 Güncelleme: 26.01.2025 - 12:30
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        Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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        SİVAS’ın Zara ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1’i ağır, 5 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 10.00 sıralarında Sivas-Erzincan kara yolunda, Zara ilçesi yakınlarında meydana geldi. Birkan Gamsız (33) idaresindeki 04 ABB 759 plakalı otomobil ile Muhammet Yaşar Yumkaday (48) yönetimindeki 06 EMJ 354 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada sürücülerle araçlardaki Erol Aslantaş (19), Işılay Yumkaday (45) ve Hasan Çınar Yumkaday (10) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Zara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan ve Hakkari'de görev yaptığı öğrenilen sürücü uzman çavuş Birkan Gamsız ilk müdahalesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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