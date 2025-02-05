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        Sivasspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

        SİVASSPOR, cumartesi günü evinde oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 16:33 Güncelleme: 05.02.2025 - 16:35
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        Sivasspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı
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        SİVASSPOR, cumartesi günü evinde oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.

        Süper Lig'in 23’üncü hafta maçında sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

        Ziraat Türkiye Kupası'nda dün deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşan ve rakibini 2-0 mağlup eden Sivasspor, ara vermeden bugün yaptığı antrenmanla Beşiktaş maçının ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

        Kulüp tesislerinde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma çalışmasıyla başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, dar alan oyun ve yarım saha çift kale maçla idmanı tamamladı.

        Kocaelispor maçında 60 dakika üzeri oynayan sporcular ise yenileme çalışması yaptı.

        Sivasspor , yarın gerçekleştireceği antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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