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        Sivas'ta kar yağışı (3)

        OKULLARA1 GÜNLÜK KAR TATİLİSivas'ta kar yağışının devam etmesi nedeniyle yarın il genelinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 19:52 Güncelleme: 05.02.2025 - 19:52
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        Sivas'ta kar yağışı (3)
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        OKULLARA1 GÜNLÜK KAR TATİLİ

        Sivas’ta kar yağışının devam etmesi nedeniyle yarın il genelinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada, “Meteorolojik veriler doğrultusunda ilimiz genelinde dün akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman yoğun şekilde devam eden kar yağışının ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı başta olmak üzere meydana getirebileceği muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak; taşımalı eğitim, il genelindeki, resmî - özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde Valiliğimiz kararıyla 6 Şubat 2025 Perşembe günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel, malûl, engelli, ağır kronik rahatsızlar ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır” denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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