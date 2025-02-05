Sivas'ta kar yağışı (3)

OKULLARA1 GÜNLÜK KAR TATİLİ

Sivas’ta kar yağışının devam etmesi nedeniyle yarın il genelinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada, “Meteorolojik veriler doğrultusunda ilimiz genelinde dün akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman yoğun şekilde devam eden kar yağışının ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı başta olmak üzere meydana getirebileceği muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak; taşımalı eğitim, il genelindeki, resmî - özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde Valiliğimiz kararıyla 6 Şubat 2025 Perşembe günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel, malûl, engelli, ağır kronik rahatsızlar ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır” denildi.