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        Sivas'ta yolcu otobüsü, park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü, 13 yaralı

        SİVAS'ın Gölova ilçesinde park halindeki TIR'a arkadan çarpan yolcu otobüsünün şoförü yaşamını yitirdi, 13 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 06:00 Güncelleme: 06.02.2025 - 06:05
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        Sivas'ta yolcu otobüsü, park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü, 13 yaralı
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        SİVAS’ın Gölova ilçesinde park halindeki TIR’a arkadan çarpan yolcu otobüsünün şoförü yaşamını yitirdi, 13 kişi de yaralandı.

        Kaza, saat 00.30 sıralarında E-80 yolu Gölova ilçesi Çobanlı mevkisinde meydana geldi. Iğdır’dan İstanbul’a gitmekte olan V.A. yönetimindeki 34 ARS 576 plakalı Aras firmasına ait yolcu otobüsü, park halinde bulunan 41 ABN 013 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada şoför ve otobüste bulunan 13 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Sivas’taki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Otobüs şoförü V.A., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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