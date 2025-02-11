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        Sivas'ta kar yağışı; 33 yerleşim yerinin yolu kapandı

        SİVAS'ta sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 11:00 Güncelleme: 11.02.2025 - 11:05
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        Sivas'ta kar yağışı; 33 yerleşim yerinin yolu kapandı
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        SİVAS'ta sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle il genelinde 33 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

        Kent genelinde hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düştüğü Sivas'ta, sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Yağış sonrası cadde ve sokaklar beyaza büründü. Park halindeki araçların üstü karla kaplanırken, sürücüler trafikte dikkatli ilerledi. Tarihi Eğri Köprü, Aksu Parkı ile kent meydanında kar güzel görüntüler oluştu. Kar yağışının Yıldızeli, Şarkışla, Gemerek ve Altınyayla ilçelerinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

        Kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde etkili olduğu Sivas'ta, il genelinde köy ve mezralardan oluşan 33 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri, kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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