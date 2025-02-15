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        Kar yağışı, kuruma riski altındaki göle 'can suyu' oldu

        SİVAS'ın Ulaş ilçesinde, yaz aylarında su seviyesinin azalmasıyla gündeme gelen Ulaş Gölü kar yağışlarıyla normale dönmeye başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 09:43 Güncelleme: 15.02.2025 - 09:45
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        Kar yağışı, kuruma riski altındaki göle 'can suyu' oldu
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        SİVAS'ın Ulaş ilçesinde, yaz aylarında su seviyesinin azalmasıyla gündeme gelen Ulaş Gölü kar yağışlarıyla normale dönmeye başladı.

        Ulaş ilçe merkezinde bulunan ve 2016 yılında 'Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan' ilan edilen Ulaş Gölü'nde su seviyesi, geçen yıl sonbahar döneminde gözle görülür oranda düşmüştü. Başta nesli tükenme tehlikesi altındaki elmabaş patka ördeği olmak üzere sakar meke, yeşilbaş ördek, angut, uzunbacak, flamingo gibi çeşitli kuş türüne ev sahipliği yapan Ulaş Gölü'nde su seviyesi geçen yıl sonbahar döneminde kıyıdan yaklaşık 150 metre çekilmiş ve zeminde çatlaklar oluşmuştu. Bölgedeki çiftçilerin bilinçsiz sulama yapmasıyla da alarm veren göl, bu yıl ocak ve şubat ayı içerisinde görülen kar yağışları ile nefes aldı. Gölün kuruyan bölümlerinin yeniden suyla dolduğu gözlendi. Bahar yağmurları ve karların da erimesiyle göldeki su seviyesinin ilerleyen dönemde daha da artması bekleniyor. Gölün yeniden eski haline dönmeye başlaması ilçe halkını da sevindirdi. Soğuk havaların etkisiyle yüzeyinin bir kısmı buzla kaplanan Ulaş Gölü havadan dron ile görüntülendi.

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