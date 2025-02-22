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        Sivas eksi 18'i gördü, Kızılırmak Nehri kısmen dondu

        SİVAS'tasoğuk hava dalgası sürerken, kent merkezinde sıcaklık eksi 18 derece olarak ölçüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 09:47 Güncelleme: 22.02.2025 - 09:50
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        Sivas eksi 18'i gördü, Kızılırmak Nehri kısmen dondu
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        SİVAS'tasoğuk hava dalgası sürerken, kent merkezinde sıcaklık eksi 18 derece olarak ölçüldü. Kızılırmak Nehri'nin kent merkezinden geçen kısımlarının büyük bölümü buz tuttu.

        Sivas'ta hafta başında görülen kar yağışının ardından kent genelinde başlayan soğuk hava, etkisini sürdürüyor. Sivas kent merkezinde bu sabah saatlerinde hava sıcaklığı eksi 18 derece olarak ölçüldü. Sabah işlerine gitmek isteyenler, araçlarını çalıştırmakta zorlandı.

        SOĞUK HAVA SÜRECEK

        1355 kilometre ile Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ın Sivas kent merkezinden geçen bölümlerinin büyük bölümünün buzla kaplandığı görüldü. Soğuk havanın etkisi ile nehirde su akışının zayıf olduğu bölümlerin yüzeyi buz tuttu. Tarihi Eğri Köprü civarındaki bölümlerde nehrin yüzeyi buz pistini andırdı. Meteoroloji verilerine göre; kentte soğuk hava dalgasının gelecek hafta da etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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