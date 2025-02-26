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        Sivas'ta silah kaçakçılığı operasyonu; 4 gözaltı

        SİVAS'ta polis tarafından düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 14:27 Güncelleme: 26.02.2025 - 14:30
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        Sivas'ta silah kaçakçılığı operasyonu; 4 gözaltı
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        SİVAS'ta polis tarafından düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli, gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'dan getirilen silahların Sivas'ta satılacağı yönünde ihbar alınca harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, kent merkezinde bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda 16 ruhsatsız tabanca ve 15 mermi ele geçirdi. İstanbul'dan Sivas'a silah satışı yapmaya gelen U.A. (29), B.L. (29) ve kentte bu kişilerle hareket eden F.K. (46) ve M.T. (36), gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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