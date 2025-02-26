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        Sivasspor yabancı hakem istemiyor

        SİVASSPOR Başkanı Bahattin Eken, kulüp olarak yabancı hakeme karşı olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 18:14 Güncelleme: 26.02.2025 - 18:15
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        Sivasspor yabancı hakem istemiyor
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        SİVASSPOR Başkanı Bahattin Eken, kulüp olarak yabancı hakeme karşı olduklarını söyledi.

        Sivasspor Kulüp Başkanı Bahattin Eken yazılı açıklama yaparak yabancı hakem konusunda fikirlerini beyan etti.

        Eken açıklamasında, “Son dönemde Türk futbolunun içine sürüklendiği süreç, bizleri derinden üzmüştür. Sivasspor Kulübü olarak, daha önce çoğu kulübün de onay verdiği gibi, yabancı VAR hakemi uygulamasına onay verdik. Ancak geldiğimiz noktada bunun bir hata olduğunu açık yüreklilikle kabul ediyor ve kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Türk futbolunun kaderi, yabancı hakemlerin insafına bırakılacak kadar değersiz değildir! Kendi hakemlerimize güvenmeyip çözümü yabancılarda aramak, sadece hakemlerimize değil, tüm Türk futboluna yapılmış bir hakarettir. Bu uygulama, dünya kamuoyu önünde futbolumuzun itibarını zedelemekte, Türkiye’yi kendi hakemini yetiştiremeyen bir ülke konumuna düşürmektedir. Hakem hatalarından en çok mağdur olmuş kulüplerden birinin başkanı olarak şunu net bir şekilde ifade ediyorum: Çözüm, yabancı hakem değil; aksine, kendi değerlerimize sahip çıkmaktır! Bu topraklarda binlerce vatan evladı, gerektiğinde en adil ve en iyi şekilde maçları yönetebilecek bilgiye, birikime ve cesarete sahiptir. Yeter ki onlara güvenelim, yeter ki sistemimizi kendi öz evlatlarımızın yetişeceği şekilde inşa edelim. Bu nedenle, Sivasspor Kulübü olarak yabancı hakem uygulamasını reddettiğimizi ve bundan sonra maçlarımızda yabancı hakem istemediğimizi kamuoyuna açıkça ilan ediyorum. Türk futbolunun geleceği, ancak kendi hakemlerimize güvenerek ve onları destekleyerek inşa edilebilir” ifadelerine yer verdi.

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