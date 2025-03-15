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        Berrak, sokak köpeklerinin saldırısında yaralandı; o anlar kamerada

        SİVAS'ınŞarkışla ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırdığı Berrak Kılıç (10), hafif yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 12:53 Güncelleme: 15.03.2025 - 12:55
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        Berrak, sokak köpeklerinin saldırısında yaralandı; o anlar kamerada
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        SİVAS'ınŞarkışla ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırdığı Berrak Kılıç (10), hafif yaralandı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün sabah saatlerinde Yıldırım Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah okula gitmek isteyen öğrencileri, sahipsiz 3 köpek kovalamaya başladı. Köpekler, kaçarken yere düşen 4'üncü sınıf öğrencisi Berrak Kılıç'a saldırdı. Çocuğun çığlıklarını duyanlar, köpekleri bölgeden uzaklaştı. Küçük çocuk, olayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olay, çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde; köpeklerin çocukları kovalaması, düşen çocuğa saldırmaları ve çevredekilerin müdahalesi görülüyor. Berrak'ın babası Esat Kılıç, "Sabah kızım okula gitmek için dairenin önüne indiğinde köpek saldırısına uğradı. İlk başta komşumun çocuğuna saldırmış. Ondan sonra devamında ise bizim dairenin önünde bulunan çocuklara saldırmaya başlıyor. Benim çocuğum kaçarken takılıp düşüyor ve 3 köpek çocuğuma saldırıyor. Komşularımızda köpekleri uzaklaştırmış" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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