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        Kalp krizi geçiren hasta, kapalı köy yolu açılarak hastaneye ulaştırıldı

        SİVAS'ın Altınyayla ilçesinde evinde kalp krizi geçiren Mehmet Kaya (65), kar nedeniyle kapalı olan köy yolu açılarak hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 00:44 Güncelleme: 22.03.2025 - 00:50
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        Kalp krizi geçiren hasta, kapalı köy yolu açılarak hastaneye ulaştırıldı
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        SİVAS'ın Altınyayla ilçesinde evinde kalp krizi geçiren Mehmet Kaya (65), kar nedeniyle kapalı olan köy yolu açılarak hastaneye ulaştırıldı.

        Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı Tahyurt köyünün yolu kapandı. Köyde mahsur kalan ve kalp krizi geçirdiği anlaşılan Mehmet Kaya'nın yakınları 112’ye haber verdi. Köy yolunun kapalı olması nedeniyle İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekiplerinden yardım istendi. Ekiplerin yolu açmasıyla ambulans köye ulaştı. İlk müdahalesi yapılan Kaya, ambulansla Altınyayla Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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