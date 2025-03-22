Kalp krizi geçiren hasta, kapalı köy yolu açılarak hastaneye ulaştırıldı

Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı Tahyurt köyünün yolu kapandı. Köyde mahsur kalan ve kalp krizi geçirdiği anlaşılan Mehmet Kaya'nın yakınları 112’ye haber verdi. Köy yolunun kapalı olması nedeniyle İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekiplerinden yardım istendi. Ekiplerin yolu açmasıyla ambulans köye ulaştı. İlk müdahalesi yapılan Kaya, ambulansla Altınyayla Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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