İkinci el eşya satan iş yerinde çıkan yangını itfaiye söndürdü
SİVAS'ta ikinci el ev eşyası satışı yapan bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
SİVAS'ta ikinci el ev eşyası satışı yapan bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında iş yerindeki çok sayıda eşya kullanılamaz hale geldi.
Pulur Mahallesi'ndeki Hasan Hüseyin Özdemir'e ait ikinci el ev eşyası satışı yapan bir iş yerinde saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangında, iş yerindeki çok sayıda ev eşyası kullanılamaz hale geldi.
Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.
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