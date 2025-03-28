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        Yasa dışı bahis operasyonda 7 tutuklama

        SİVAS'ta polis ekiplerinin yaptığı operasyonda banka hesapları açarak yasa dışı bahis sitelerinin kullanımına sunan ve bu hesapları yöneterek para nakline aracılık ettiği belirlenen 7 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 13:16 Güncelleme: 28.03.2025 - 13:16
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        Yasa dışı bahis operasyonda 7 tutuklama
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        SİVAS'ta polis ekiplerinin yaptığı operasyonda banka hesapları açarak yasa dışı bahis sitelerinin kullanımına sunan ve bu hesapları yöneterek para nakline aracılık ettiği belirlenen 7 şüpheli tutuklandı.

        Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı ve SİBERAY koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından banka hesapları temin ederek yasa dışı bahis sitelerinin kullanımına sunan ve bu hesapları yöneterek para nakline aracılık ettiği değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Sivas'ta 6, Ordu ilinde ise 1 şüpheli eş zamanlı yapılan operasyonlarla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin, suçta kullanıldığı değerlendirilen dijital materyallere de incelenmek üzere el konuldu.

        Yapılan operasyon kapsamında şüphelilerin banka ve ödeme kuruluşlarında yaklaşık 100 milyon TL para hareketliliğinin olduğu tespit edildi. Sivas Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerin ardından 7 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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