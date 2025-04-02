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        Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi; 2 ölü, 23 yaralı (2)

        KAZADAÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDUSivas'ın İmranlı ilçesinde otobüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 2 kişinin kimlikleri belli oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 14:06 Güncelleme: 02.04.2025 - 14:06
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        Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi; 2 ölü, 23 yaralı (2)
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        KAZADAÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

        Sivas'ın İmranlı ilçesinde otobüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 2 kişinin kimlikleri belli oldu. Kazada otobüs yolcularından Fehmi Yıldız (49) ile Mehmet Ali Sarı'nın (51) öldüğü belirlendi. Otobüsün kaldırılmasıyla çıkarılan 2 yolcunun cansız bedenleri otopsi için İmranlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Diğer yandan yaralıların çeşitli hastanelerdeki tedavileri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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