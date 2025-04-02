Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi; 2 ölü, 23 yaralı (2)

Sivas'ın İmranlı ilçesinde otobüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 2 kişinin kimlikleri belli oldu. Kazada otobüs yolcularından Fehmi Yıldız (49) ile Mehmet Ali Sarı'nın (51) öldüğü belirlendi. Otobüsün kaldırılmasıyla çıkarılan 2 yolcunun cansız bedenleri otopsi için İmranlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Diğer yandan yaralıların çeşitli hastanelerdeki tedavileri sürüyor.

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