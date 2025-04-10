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        Kızılırmak'ta su samuru görüntülendi

        SİVAS'ta, Kızılırmak Nehri içinde nesli tehlike altında olan su samuru görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 09:42 Güncelleme: 10.04.2025 - 09:45
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        Kızılırmak'ta su samuru görüntülendi
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        SİVAS'ta, Kızılırmak Nehri içinde nesli tehlike altında olan su samuru görüntülendi.

        İmranlı ilçesinden doğup Bafra üzerinden Karadeniz'e dökülen Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ta nesli tehlike altında bulunan su samuru görüldü. Kardeşler Mahallesi, tarihi Eğri Köprü bölgesinde Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından 'Nesli tükenme tehdidine yakın' kategorisinde sınıflandırılan su samurunu çevredekiler fark etti. Nehir üzerinde yüzen ve balık avlamaya çalıştığı gözlenen su samurunu çevredekiler cep telefonuyla kaydetti. Su samuru bir süre sonra suya girerek gözden kayboldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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