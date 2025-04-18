Prof. Dr. Tuğut: Türkiye'de sezaryenle doğum oranı yüzde 60 civarında

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi'nden (SCÜ) Prof. Dr. Nilüfer Tuğut, "Türkiye'de sezaryen oranları çok yüksek. Dünya Sağlık Örgütü, sezaryen doğum oranlarının yüzde 10-15 aralığında olmasının ideal olduğunu belirtmektedir. Türkiye'de genel ortalama yüzde 57-60 civarındadır" dedi.

SCÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nilüfer Tuğut, Türkiye'deki sezaryen ve normal doğum oranlarına ilişkin bilgi verdi. Genellikle normal doğumun mümkün olmadığı veya riskli olduğu durumlarda sezaryen doğumun tercih edildiğini söyleyen Prof. Dr. Tuğut, "Ancak zorunluluk, tıbbi gerekçe olmadan bazen sezaryen tercih edilmektedir. Bunun pek çok nedenleri olabilir. Mesela ilk doğum sezaryense birçok hekim tekrar normal doğumu riskli bulur ve otomatik olarak tekrar sezaryen tercih edilir. Sezaryen daha maliyetli bir işlem olduğu için bazı özel hastaneler için daha karlı olabilir. Sezaryen tercihinde diğer önemli etken, anne adayının tercihi olabilir. Kadının doğumda hazır olması önemlidir. Çünkü doğumu kadın yönetir. Doğum sancısından korkan kadınlar genellikle sezaryeni tercih etmektedir. Mesela sezaryenin daha modern ya da kolay, zahmetsiz, ağrısız olduğu algısı önemli bir nedendir. Kadınların doğuma hazırlık konusunda yeterli bilgiye sahip olmaması, normal doğumun avantajları ve süreçleri hakkında bilgi eksikliği doğum şekli tercihini etkilemektedir. Türkiye'de sezaryen oranları çok yüksek. Dünya Sağlık Örgütü, sezaryen doğum oranlarının yüzde 10-15 aralığında olmasının ideal olduğunu belirtmektedir. Türkiye'de genel ortalama yüzde 57-60 civarındadır" dedi.