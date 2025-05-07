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        Sivas'ta vahşet: İki kardeş evlerinde öldürülmüş halde bulundu (2)

        PLASTİKKELEPÇE İLE ELLERİ BAĞLANAN İKİ KARDEŞ, BOĞAZLARI KESİLEREK KATLEDİLMİŞOlay yeri inceleme ekipleri, iki kardeşin katledildiği evde geniş çaplı inceleme başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 04:01 Güncelleme: 07.05.2025 - 04:05
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        Sivas'ta vahşet: İki kardeş evlerinde öldürülmüş halde bulundu (2)
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        PLASTİKKELEPÇE İLE ELLERİ BAĞLANAN İKİ KARDEŞ, BOĞAZLARI KESİLEREK KATLEDİLMİŞ

        Olay yeri inceleme ekipleri, iki kardeşin katledildiği evde geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan incelemede her iki kardeşin de ellerinin plastik kelepçeler ile bağlandıktan sonra bıçakla boğazlarının kesildiği tespit edildi. Cumhuriyet savclığının incelemesinin ardından Umutcan ve Melisa Şimşek kardeşlerin cenazeleri otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

        MASKE, GÖZLÜK VE ŞAPKA İLE KİMLİĞİNİ GİZLEYEN VE 5 SAAT BİNADA KALAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

        Binanın güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri saat 17.00 sıralarında yüzündeki maskenin yanı sıra gözlük ve başındaki şapka ile kimliğini gizlemeye çalışan bir şüpheliyi tespit etti. Yaklaşık 5 saat sonra 22.00 sıralarında elinde poşet ile binadan ayrılan ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda iki kardeşi öldürdüğü tahmin edilen şüphelinin yakalanması için polis, çalışma başlattı. Şüphelinin binadan çıktıktan sonra yaya olarak uzaklaştığı bilgisine ulaşan ekipler çevrede araştırma yaptı. Arama çalışmaları devam ediyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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