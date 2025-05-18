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        Sivas'ta tabanca ve bıçaklı kavga: 4 yaralı

        SİVAS'ta iki grup arasında çıkan tabanca ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 23:08 Güncelleme: 18.05.2025 - 23:15
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        Sivas'ta tabanca ve bıçaklı kavga: 4 yaralı
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        SİVAS'ta iki grup arasında çıkan tabanca ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

        Olay, saat 21.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Gökçekler Caddesi üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde İ.K., Y.K. ile S.H.U., A.K. ve M.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgada İ.K. koluna isabet eden kurşunla, Y.K., S.H.U. ve A.K. ise vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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