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        Kenenin ısırdığı Oğuzhan, 9 günlük yaşam savaşını kaybetti

        SİVAS'takene ısırması sonucu bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle 9 gün önce hastaneye kaldırılan Oğuzhan Aydemir (27) kurtarılamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 10:38 Güncelleme: 23.05.2025 - 10:38
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        Kenenin ısırdığı Oğuzhan, 9 günlük yaşam savaşını kaybetti
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        SİVAS'takene ısırması sonucu bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle 9 gün önce hastaneye kaldırılan Oğuzhan Aydemir (27) kurtarılamadı.

        Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Eşmebaşı köyünde yaşayan ve hayvancılık ile uğraşan Oğuzhan Aydemir, vücuduna yapışan keneyi kendisi çıkardıktan bir süre sonra rahatsızlandı. Yüksek ateş ve bulantı şikayetleriyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvuran Aydemir, KKKA şüphesiyle hastanenin enfeksiyon hastalıkları bölümünde tedavi altına alındı. Hastanede 9 gündür tedavi gören Aydemir, bu sabah yaşamını yitirdi. Hastanenin morgundan yakınlarına teslim edilen Oğuzhan Aydemir'in cenazesi toprağa verilmek üzere köyüne götürüldü. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte kene vakalarında artış gözlenirken, bu yıl içerisinde Sivas'ta ölümlerin sayısı 3'e yükseldi. Hastanede 5 kişinin de tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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