Keneden ölümler için 'mRNA aşısı' umudu

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi'nden Dr. İlhan Çetin yaz aylarında ölümlere yol açan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı konusunda ilk yapılan klasik aşı denemelerinin yetersiz kaldığını belirterek, "Ancak şu anda üretilmeye çalışılan aşılar, mRNA teknolojisiyle üretildiği için etkisinin çok yüksek olduğunu görüyoruz. İnşallah insan üzerindeki değerlendirmelerde böyle çıkarsa çok daha etkili olacaktır" dedi.

SCÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Çetin, havaların ısınmasıyla birlikte kırsalda ortaya çıkan ve yaklaşık 23 yıldır Türkiye'de ölümlere yol açan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı hakkında açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Çetin, nisan ayıyla vakaların tekrar görülmeye başladığını belirterek, şunları söyledi: "Şu anda Orta ve Doğu Anadolu Bölgesi illerinde, Sivas, Yozgat, Tokat, Amasya, Giresun, Erzincan, Gümüşhane gibi illerde yoğun olmak üzere ülkemizde kene ısırma vakaları görülmeye başladı. Buna bağlı olarak KKKA hastalığı vakalarının hem ilimizde hem de çevre illerde meydana geldiğini ve gittikçe de artmaya başladığını görüyoruz. Mayıs ayından itibaren de kene popülasyonunun artmasından dolayı kene ısırma vakalarının artabileceğini ve buna bağlı olarak da KKKA hastalığı sayılarında artış olabileceğini öngörüyoruz. Vatandaşlarımızı mutlaka bu dönemlerde biraz daha dikkatli olmaya davet ediyoruz. Açık alanda aktivite yapan insanların bu konuda çok dikkatli olması gerekiyor. Mesela piknik yaparken, tabiatta birtakım aktiviteler yaparken de o bölgede bir kene popülasyonun olabileceğini, bunların kendi üzerlerine çıkabileceğini ve onları ısırabileceğini düşünerek hareket etmelerinde fayda var. Bu noktadaki en önemli tedbirlerimizden bir tanesi özellikle otluk alanlarda, tabiatta mutlaka pantolon paçalarının çorapların içerisine sokulmasıdır. Yapılan araştırmalarda yüzde 60-70'e yakını vücuda, kenelerin pantolon paçalarından ve bacaklardan girip vücutta kendilerine uygun ortam bulmaya çalıştığını gösteriyor. İkincisi de açık renk giyinmek çok önemli."