Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Keneden ölümler için 'mRNA aşısı' umudu

        SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi'nden Dr.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 10:11 Güncelleme: 24.05.2025 - 10:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Keneden ölümler için 'mRNA aşısı' umudu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi'nden Dr. İlhan Çetin yaz aylarında ölümlere yol açan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı konusunda ilk yapılan klasik aşı denemelerinin yetersiz kaldığını belirterek, "Ancak şu anda üretilmeye çalışılan aşılar, mRNA teknolojisiyle üretildiği için etkisinin çok yüksek olduğunu görüyoruz. İnşallah insan üzerindeki değerlendirmelerde böyle çıkarsa çok daha etkili olacaktır" dedi.

        SCÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Çetin, havaların ısınmasıyla birlikte kırsalda ortaya çıkan ve yaklaşık 23 yıldır Türkiye'de ölümlere yol açan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı hakkında açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Çetin, nisan ayıyla vakaların tekrar görülmeye başladığını belirterek, şunları söyledi: "Şu anda Orta ve Doğu Anadolu Bölgesi illerinde, Sivas, Yozgat, Tokat, Amasya, Giresun, Erzincan, Gümüşhane gibi illerde yoğun olmak üzere ülkemizde kene ısırma vakaları görülmeye başladı. Buna bağlı olarak KKKA hastalığı vakalarının hem ilimizde hem de çevre illerde meydana geldiğini ve gittikçe de artmaya başladığını görüyoruz. Mayıs ayından itibaren de kene popülasyonunun artmasından dolayı kene ısırma vakalarının artabileceğini ve buna bağlı olarak da KKKA hastalığı sayılarında artış olabileceğini öngörüyoruz. Vatandaşlarımızı mutlaka bu dönemlerde biraz daha dikkatli olmaya davet ediyoruz. Açık alanda aktivite yapan insanların bu konuda çok dikkatli olması gerekiyor. Mesela piknik yaparken, tabiatta birtakım aktiviteler yaparken de o bölgede bir kene popülasyonun olabileceğini, bunların kendi üzerlerine çıkabileceğini ve onları ısırabileceğini düşünerek hareket etmelerinde fayda var. Bu noktadaki en önemli tedbirlerimizden bir tanesi özellikle otluk alanlarda, tabiatta mutlaka pantolon paçalarının çorapların içerisine sokulmasıdır. Yapılan araştırmalarda yüzde 60-70'e yakını vücuda, kenelerin pantolon paçalarından ve bacaklardan girip vücutta kendilerine uygun ortam bulmaya çalıştığını gösteriyor. İkincisi de açık renk giyinmek çok önemli."

        'ORTA DOĞU'DA DA ÖNEMLİ ARTIŞ VAR’

        Kene popülasyonunun Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu ülkeleri, Afrika geneli ve hatta balkanlarda da yayılmaya başladığını belirten Prof. Dr. Çetin, "Sadece Orta Anadolu ve Doğu Anadolu'da değil, Orta Doğu'da da önemli bir artış var. Şu anda İran'da, Irak'ta, Azerbaycan'da, birtakım Afrika ülkelerinde hatta Balkanlarda da kene ısırma ve kanamalı ateş hastalığının vaka sayılarında artış görüyoruz. Bunun için de mutlaka tedbir almak, halk sağlığı açısından çok ciddi ölçüde önem arz ediyor. Bu keneler özellikle de göçmen kuşlar tarafından dünyanın her tarafına, özellikle de Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı bulaştıran keneleri yaşam alanlarına taşıyabilmektedir" dedi.

        'AYRICA İLAÇ ÇALIŞMALARI VAR'

        Dünyada şu an iki-üç yerde ciddi manada aşı çalışması yürütüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Çetin, "Başlangıçta denenen klasik yöntemle aşı olduğu için etkisi biraz daha azdı. Ancak şu anda üretilmeye çalışılan aşılar, mRNA teknolojisiyle üretildiği için etkisinin çok yüksek olduğunu görüyoruz. İnşallah insan üzerindeki değerlendirmelerde böyle çıkarsa çok daha etkili olacaktır. Bu ikinci faz ve üçüncü faz çalışma aşamasında bu etkiyi bir şekilde görürsek, önümüzdeki yıllarda bu hastalığın da aynı Covid'de olduğu gibi aşısının uygulanmaya başlayacağını söyleyebiliriz. Ayrıca ilaç çalışmaları var. Özellikle de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nin şu anki tedavisi direkt bir ilaçla değil, diğer hastalıklarda da kullanılan antiviral ilaçlarla yapılmaktadır. Ancak özellikle de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına çok daha etkili bir ilaç geliştirme çalışması da yine Dünya Sağlık Örgütü öncülüğünde birkaç konsorsiyumla yürütülüyor. Bizim de ülkemizden, hatta bizim üniversitemizden de öğretim üyelerinin bulunduğu konsorsiyumlarda çalışmalar devam ediyor" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sıcaktan bunaldı... Hakan astsubay gözyaşına boğdu!
        Sıcaktan bunaldı... Hakan astsubay gözyaşına boğdu!
        Online alışverişlerde yeni dönem
        Online alışverişlerde yeni dönem
        Yüzerken de avlarken de bu balığa dikkat: Trakonya!
        Yüzerken de avlarken de bu balığa dikkat: Trakonya!
        Kesik baş cinayetinde kan donduran itiraf: Sevgilim azmettirdi!
        Kesik baş cinayetinde kan donduran itiraf: Sevgilim azmettirdi!
        Dünyanın taşa oyulan en büyük yaşam merkezi
        Dünyanın taşa oyulan en büyük yaşam merkezi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Altın Oscar heykelinin kökeni bakın neymis!
        Altın Oscar heykelinin kökeni bakın neymis!
        İşçinin kıdem tazminatı hakkı
        İşçinin kıdem tazminatı hakkı
        Cannes'ın alçak sesli protestoları
        Cannes'ın alçak sesli protestoları
        Temmuz gibi cumartesi! İllerimizde hava durumu...
        Temmuz gibi cumartesi! İllerimizde hava durumu...
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        7 yıl sonra gelen final!
        7 yıl sonra gelen final!
        Karar çıktı
        Karar çıktı
        İtalya'da şampiyon Napoli!
        İtalya'da şampiyon Napoli!
        Fransa'da öldürülen Türk genci için yürüdüler
        Fransa'da öldürülen Türk genci için yürüdüler
        Kurban Bayramı tatili uzatılmadı
        Kurban Bayramı tatili uzatılmadı
        Avrasya Tüneli'nin işletmecileri gözaltında
        Avrasya Tüneli'nin işletmecileri gözaltında
        Trump'tan Samsung için vergi sinyali
        Trump'tan Samsung için vergi sinyali
        Fenerbahçe Beko finalde!
        Fenerbahçe Beko finalde!

        Benzer Haberler

        Zara'da arıcılık değerlendirme toplantısı düzenlendi
        Zara'da arıcılık değerlendirme toplantısı düzenlendi
        Akıncılar ilçesinde çocuk festivali düzenlendi
        Akıncılar ilçesinde çocuk festivali düzenlendi
        Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
        Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
        Şarkışla'da halk sağlığı için bilgilendirme standı kuruldu
        Şarkışla'da halk sağlığı için bilgilendirme standı kuruldu
        Sivas'ta TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
        Sivas'ta TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
        Kantinden aldığı parayı üstündeki yazıdan etkilenince sahibine teslim etti
        Kantinden aldığı parayı üstündeki yazıdan etkilenince sahibine teslim etti