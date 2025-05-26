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        Sivas'ta kömür madeninde patlama: 1 ölü, 2 yaralı

        SİVAS'ın Zara ilçesinde, bir kömür madeninde çalışma yapıldığı sırada yaşanan patlama sonucu yabancı uyruklu 1 kişi yaşamını yitirdi, yabancı uyruklu 2 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 20:38 Güncelleme: 26.05.2025 - 20:40
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        Sivas'ta kömür madeninde patlama: 1 ölü, 2 yaralı
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        SİVAS'ın Zara ilçesinde, bir kömür madeninde çalışma yapıldığı sırada yaşanan patlama sonucu yabancı uyruklu 1 kişi yaşamını yitirdi, yabancı uyruklu 2 kişi de yaralandı.

        Olay, saat 16.00 sıralarında Zara ilçesine bağlı Karadere köyü Yanık mezrası mevkisinde bir kömür madeninde meydana geldi. Ocakta çalışma yapıldığı sırada bilinmeyen nedenle yaşanan patlama sonucu yangın çıktı. Patlamada yabancı uyruklu 1 kişi hayatını kaybederken, 2 yabancı uyruklu kişi de yaralandı. Olay sonrası bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Sivas merkezde bulunan hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

        Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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