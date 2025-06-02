Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta devrilen traktördeki çift, öldü

        SİVAS'ın Suşehri ilçesinde traktörün devrildiği kazada Sefer Yılmaz (75) ve eşi Nebile Yılmaz (75), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 23:44 Güncelleme: 02.06.2025 - 23:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta devrilen traktördeki çift, öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SİVAS’ın Suşehri ilçesinde traktörün devrildiği kazada Sefer Yılmaz (75) ve eşi Nebile Yılmaz (75), hayatını kaybetti.

        Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Erence köyü yakınlarında bulunan ormanda meydana geldi. İddiaya göre, odun toplamak için plakası öğrenilemeyen traktör ile ormana giden Sefer ve Nebile Yılmaz çiftinden haber alamayan köylüler, aramak için bölgeye gitti. Köylüler Kayın Deresi mevkisinde traktörü devrilmiş, Sefer ve Nebile Yılmaz çiftini ise yanında hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yılmaz çiftinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Yılmaz çiftinin cenazesi, Suşehri Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ahmet için cennetin kapısını çaldılar
        Ahmet için cennetin kapısını çaldılar
        "ABD'den İran'ın uranyum zenginleştirmesine onay"
        "ABD'den İran'ın uranyum zenginleştirmesine onay"
        Bakan Fidan'dan İstanbul müzakereleri açıklaması
        Bakan Fidan'dan İstanbul müzakereleri açıklaması
        Rus basını memorandumun şartlarını paylaştı
        Rus basını memorandumun şartlarını paylaştı
        Alvaro Morata gönlünde yatan takımı açıkladı!
        Alvaro Morata gönlünde yatan takımı açıkladı!
        Ölmeden önce not bıraktı
        Ölmeden önce not bıraktı
        Arabistan'dan Victor Osimhen iddiası!
        Arabistan'dan Victor Osimhen iddiası!
        A Milli Takım kadrosundan 3 isim çıkarıldı!
        A Milli Takım kadrosundan 3 isim çıkarıldı!
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Etna Yanardağı güçlü şekilde kül ve lav püskürttü
        Etna Yanardağı güçlü şekilde kül ve lav püskürttü
        Ünlü oyuncu çileden çıktı
        Ünlü oyuncu çileden çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İzmir grevinde taraflar ne diyor?
        İzmir grevinde taraflar ne diyor?
        Yusuf'a Alman kancası!
        Yusuf'a Alman kancası!
        Bu kez obruk değil! Yağış sonrası korkutan görüntü!
        Bu kez obruk değil! Yağış sonrası korkutan görüntü!
        Maaş zammı öncesi gözler enflasyonda!
        Maaş zammı öncesi gözler enflasyonda!
        Aziz İhsan Aktaş’ın “etkin pişmanlık” ifadesi ortaya çıktı
        Aziz İhsan Aktaş’ın “etkin pişmanlık” ifadesi ortaya çıktı
        Ünlüler tatilde
        Ünlüler tatilde
        Emekli aylıkları için tarih belli oldu
        Emekli aylıkları için tarih belli oldu
        Rekorlar kitabına adını yazdırdı
        Rekorlar kitabına adını yazdırdı

        Benzer Haberler

        Ulaş'ta Eğitim Kurumu Müdürleri Toplantısı yapıldı
        Ulaş'ta Eğitim Kurumu Müdürleri Toplantısı yapıldı
        Ulaş'ta umre ödüllü bilgi yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendir...
        Ulaş'ta umre ödüllü bilgi yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendir...
        Suşehri Halk Eğitim Merkezi'nden yıl sonu sergisi
        Suşehri Halk Eğitim Merkezi'nden yıl sonu sergisi
        BBP Şarkışla 12. Olağan Kongresi yapıldı
        BBP Şarkışla 12. Olağan Kongresi yapıldı
        İHH İnsani Yardım Derneği Sivas Şubesi Kadın Kolları Suriye'ye gidiyor
        İHH İnsani Yardım Derneği Sivas Şubesi Kadın Kolları Suriye'ye gidiyor
        Yiyecek arayan yavru ayı, cep telefonuyla görüntülendi
        Yiyecek arayan yavru ayı, cep telefonuyla görüntülendi