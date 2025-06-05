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        Koltuk altına yapışan kene nedeniyle hayatını kaybetti

        SİVAS'ta koltuk altına kene yapışan Mahmut Ağcabal (80), Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 11:51 Güncelleme: 05.06.2025 - 11:51
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        Koltuk altına yapışan kene nedeniyle hayatını kaybetti
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        SİVAS’ta koltuk altına kene yapışan Mahmut Ağcabal (80), Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Karaçam köyünde yaşayan 3 çocuk babası Mahmut Ağcabal, 10 gün önce rahatsızlandı. Ağcabal, yakınları tarafından yüksek ateş ve bulantı şikayetleri ile Koyulhisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak bir süre sonra durumu ağırlaşan Mahmut Ağcabal, bir hafta önce Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan muayenede koltuk altına kene yapıştığı fark edildi. Kene çıkarıldıktan sonra tedavi altına alınan Ağcabal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mahmut Ağcabal’ın morga konan cenazesinin, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

        Kentte bu yıl KKKA'dan ölenlerin sayısı 4’e yükseldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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