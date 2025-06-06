Sivas'ta kurban kesim noktalarında hareketlilik

Kentte Kurban Bayramı’nın ilk günü, bayram namazının ardından kurban kesim alanlarında yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren belediye tarafından belirlenen kesim noktalarına akın etti. Kurbanlık hayvanlarını kesim alanlarına getirenler, kesimlerini yaptı. Kesimler, çoğunlukla traktör arkasına takılan vinçlerle gerçekleştirildi. Bazı ailelerin kurban kesimine çocuklarıyla birlikte geldiği görüldü.

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