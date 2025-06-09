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        Tarlada bulunan yavru karaca annesine kavuştu

        SİVAS'ta, tarlada bulunan yavru karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DMKP) Müdürlüğü ekipleri tarafından yakın bir noktaya bırakılıp annesine kavuşturuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 12:59 Güncelleme: 09.06.2025 - 13:05
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        Tarlada bulunan yavru karaca annesine kavuştu
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        SİVAS'ta, tarlada bulunan yavru karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DMKP) Müdürlüğü ekipleri tarafından yakın bir noktaya bırakılıp annesine kavuşturuldu.

        Suşehri ilçesinde yaşayan Haki Akyol, Akçaağıl mevkisindeki kendisine ait tarlada dün gece otların arasında yavru karaca buldu. Yağmurdan dolayı ıslanan ve bitkin olduğu gözlenen yavru karacayı alan Akyol, biberonla süt verip besledi. Çevrede annesinin görülmemesi üzerine Akyol, yavru karacayı ilçede yaşayan hayvansever Zülküf Kefli Demir'e teslim etti. Karacaya gece evinde bakan Demir, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine durumu haber verdi. Ekipler de Demir ile birlikte, yavru karacayı annesiyle buluşturmak üzere, ilk görüldüğü tarlaya getirdi. Karacayı bulunduğu yere bırakan ekipler, annenin gelmesi için bölgeden uzaklaştı. Bir süre sonra bölgeye gelen anne karaca, yavruyu alıp doğal yaşam alanına götürdü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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