TIR'ın çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü ağır yaralandı

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Sivas- Erzincan kara yolu Yenişehir Mahallesi Sultanşehir Bulvarı'nda meydana geldi. T.Ç. yönetimindeki 24 ACC 261 plakalı TIR, Y.D. yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisikletin sürücüsü yola savruldu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Y.D., ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.