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        TIR'ın çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü ağır yaralandı

        SİVAS'ta TIR'ın çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 17:53 Güncelleme: 16.06.2025 - 17:55
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        TIR'ın çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü ağır yaralandı
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        SİVAS'ta TIR'ın çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü Y.D., ağır yaralandı.

        Kaza, saat 16.00 sıralarında Sivas- Erzincan kara yolu Yenişehir Mahallesi Sultanşehir Bulvarı'nda meydana geldi. T.Ç. yönetimindeki 24 ACC 261 plakalı TIR, Y.D. yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisikletin sürücüsü yola savruldu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Y.D., ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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