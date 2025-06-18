Sivasspor'da Bahattin Eken aday olmayacak
SÜPER Lig'e veda eden Sivasspor'un 28 Haziran'da yapılacak genel kurulu öncesi açıklama yapan mevcut başkan Bahattin Eken yeniden aday olmayacağını duyurdu.
SÜPER Lig'e veda eden Sivasspor'un 28 Haziran'da yapılacak genel kurulu öncesi açıklama yapan mevcut başkan Bahattin Eken yeniden aday olmayacağını duyurdu.
Yeni sezonda TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek olan Sivasspor'da yeni yönetimi belirlemek için olağanüstü genel kurul 28 Haziran'da gerçekleştirilecek. Bugün konuyla ilgili bir açıklama yapan Sivasspor Başkanı Bahattin Eken, kongrede yeniden aday olmayacağını duyurdu. Eken açıklamasında, "Bu onurlu görevi yürüttüğüm süre boyunca, büyük bir özveriyle çalıştık. Her zaman kulübümüzün menfaatlerini önceleyen bir anlayışla hareket ettim. Şimdi ise, Sivasspor’umuzun geleceği adına bayrağı devretme zamanı geldiğine inanıyorum. Görevi devralacak yeni başkan ve yönetime şimdiden başarılar diliyorum. Bundan sonraki süreçte de kulübümüzün yanında olmaya ve desteğimi sürdürmeye devam edeceğim. Temennim, Sivasspor’umuzun daha da güçlenerek yoluna devam etmesi ve camiamızın yeni zaferlerle gururlanmasıdır. Bu süreçte bana destek veren taraftarlarımıza, yönetim kurulumuza, teknik heyetimize, futbolcularımıza ve kulüp çalışanlarımıza en içten teşekkürlerimi sunarım" ifadelerine yer verdi.
Öte yandan 28 Haziran'da yapılacak genel kurulda önceki dönem Sivasspor yönetiminde basın sözcüsü olarak yer alan ve daha sonra istifa eden iş insanı Gökhan Karagöl'ün tek aday olması bekleniyor.
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