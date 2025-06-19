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        Beyin tümöründen ölen doktor, beyaz önlüğüyle uğurlandı

        SİVAS'tabeyin tümörü nedeniyle görev yaptığı hastanede hayatını kaybeden dahiliye uzmanı Dr.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 12:16 Güncelleme: 19.06.2025 - 12:16
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        Beyin tümöründen ölen doktor, beyaz önlüğüyle uğurlandı
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        SİVAS'tabeyin tümörü nedeniyle görev yaptığı hastanede hayatını kaybeden dahiliye uzmanı Dr. Orhan Kırbıyık (46), beyaz önlüğüyle son yolculuğuna uğurlandı.

        Sivas Numune Hastanesi'nde görev yapan, evli ve 2 çocuk babası dahiliye uzmanı Dr. Orhan Kırbıyık'ın beyninde 2018 yılında tümör tespit edildi. Tedavi süreci başlayan Kırbıyık, bu süre zarfında iki kez ameliyat oldu. Beynindeki tümörün tekrar büyümesi üzerine Orhan Kırbıyık, görev yaptığı hastanede yaklaşık 10 gün önce bir kez daha ameliyat oldu. Ameliyat sonrası durumu ağırlaşan ve yoğun bakıma alınan Kırbıyık, dün hayatını kaybetti. Dr. Orhan Kırbıyık için Numune Hastanesi Başhekimliği önünde bugün tören düzenlendi. Törene; İl Sağlık Müdürü Dr. Onur Mahmutoğlu, Numune Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Fidan, Kırbıyık'ın ailesi ve meslektaşları katıldı. Kırbıyık'ın doktor önlüğü tabuta konuldu. Orhan Kırbıyık'ın yakınları tabutuna sarılarak gözyaşı dökerken, meslektaşları da duygusal anlar yaşadı. Törenin ardından Kırbıyık'ın cenazesi defnedilmek üzere Yukarı Tekke Mezarlığı'na götürüldü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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