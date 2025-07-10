Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 1'i çocuk, 5 yaralı

SİVAS'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Sivas-Kayseri kara yolu Taşlıdere mevkisinde meydana geldi. E.K. (37) yönetimindeki 34 MKM 546 plakalı otomobil ile M.I.'nın (45) kullandığı 34 HPS 209 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 2 sürücü ile K.Y.I, (39), A.E.I (7) ve F.C. (28) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.