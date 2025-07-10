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        Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 1'i çocuk, 5 yaralı

        SİVAS'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 09:19 Güncelleme: 10.07.2025 - 09:25
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        Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 1'i çocuk, 5 yaralı
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        SİVAS'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk, 5 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 07.30 sıralarında Sivas-Kayseri kara yolu Taşlıdere mevkisinde meydana geldi. E.K. (37) yönetimindeki 34 MKM 546 plakalı otomobil ile M.I.'nın (45) kullandığı 34 HPS 209 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 2 sürücü ile K.Y.I, (39), A.E.I (7) ve F.C. (28) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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