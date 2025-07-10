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        Mekanları süsleyen pampasın 'zahmetli' yolculuğu

        SİVAS'ın Zara ilçesinde yaşayan İbrahim Deliktaş (38), arazide kendiliğinden yetişen pampas bitkilerini toplayarak, büyük şehirlere süs bitkisi olarak pazarlıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 10:13 Güncelleme: 10.07.2025 - 10:20
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        Mekanları süsleyen pampasın 'zahmetli' yolculuğu
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        SİVAS'ın Zara ilçesinde yaşayan İbrahim Deliktaş (38), arazide kendiliğinden yetişen pampas bitkilerini toplayarak, büyük şehirlere süs bitkisi olarak pazarlıyor. Deliktaş, "Toplaması çok zahmetli. Her sene çalıştığımız firmalar bundan istiyorlar ve ortalama 35-40 bin demet gönderiyorum. Bu bitkinin özelliği toplanan yerden bir daha çıkmıyor" dedi.

        Sivas'ta kırsal alanlarda kendiliğinden yetişen ve yörede 'dede sakalı', 'tüylü kuşkonmaz' gibi farklı isimlerle de bilinen pampas bitkisi, Zara ilçesinde ekonomiye katkı sağlıyor. İlçede yaşayan İbrahim Deliktaş, yalnızca haziran ve temmuz ayları arasında yetişen bitkileri Sivas'ın geniş coğrafyasında çalışanlarla birlikte toplayarak ticaretini yapıyor. Sivas'ın geniş arazisinde tek tek elle toplanan pampaslar, daha sonra bahçede demet haline getirilerek kurutuluyor. Daha sonra büyük şehirlerdeki çiçekçilere gönderilen bu doğal bitki, renklendirilerek ev, iş yeri gibi mekanlarda süs eşyası olarak kullanılıyor.

        'HER YIL BAŞKA BİR YERDEN TOPLUYORUZ'

        İlçede uzun yıllar pampas ticareti yapan Deliktaş, pampas toplamanın zor ve zahmetli olduğunu belirterek, "Bunlar süs bitkisi. Bunları araziden topluyoruz, demet haline getirip, sarıp bağlıyoruz. Tüyleri çıkmasın diye bağlıyoruz. Çiçekçilere veriyoruz. Bunlar arazide ve dağdan toplanıyor. Genelde haziranda başlıyor ve temmuzda bitiriyoruz. Sivas'ın bütün ilçelerini geziyoruz. Günde yaklaşık 2 bin 500 demet topluyoruz. Çiçekçiler, bunları vazolara koyup satıyorlar. İstanbul, Ankara, İzmir gibi illere gönderiyoruz. Toplaması çok zahmetli. Her sene çalıştığımız firmalar bundan istiyorlar ve ortalama 35-40 bin demet gönderiyorum. Bu bitkinin özelliği toplanan yerden bir daha çıkmıyor. Ertesi sene başka yerlerden toplamaya başlıyoruz. Bu şekilde devam ediyor. Her yıl başka bir yerden topluyoruz. Bu bitki genellikle taşlık arazilerde yetişiyor" diye konuştu.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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