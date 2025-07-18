Sivasspor 4 oyuncuyla anlaşma sağladı

YENİ sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor; Çağlayan Menderes, Mert Çelik, Ahmet Abdullah Çakmak ve Kamil Fidan ile anlaşma sağladı.

ikinci etap çalışmalarını Bolu'da sürdüren Sivasspor transfer çalışmalarına da hız verdi. Bu çerçevede Sarıyer'den stoper Çağlar Menderes, Aksarayspor'dan orta saha oyuncusu Ahmet Çakmak, Bandırmaspor'dan stoper Mert Çelik ve Somaspor'dan ön libero Kamil Fidan ile anlaşma sağladı. Daha önce Adanaspor'dan kadroya dahil edilen Feyzi Yıldırım ile birlikte, 4 yeni transfer Bolu kamp kadrosuna dahil oldu.

ÇAĞLAYAN MENDERES

9 Haziran 1999'da Aydın'da dünyaya gelen Çağlayan Menderes, stoper mevkiinde görev yapıyor. Futbola Aydınspor 1923'te başlayan Menderes; Etimesgut Belediyespor, Erzin Belediyespor, Muğlaspor, Sakaryaspor ve son olarak Sarıyer formaları giydi. Kariyerine 192 maça çıkan sporcu 9 gol kaydetti.

AHMET ÇAKMAK

7 Haziran 1999'da İstanbul'da doğan Ahmet Çakmak, ofansif orta saha pozisyonunda görev alıyor. Kariyerinde Edirnespor, Sancaktepe FK, 1461 Trabzon, Serik Belediyespor, Muş 1984 Muşspor ve 68 Aksarayspor formaları giyen Ahmet, bugüne kadar 167 maçta 34 gol atıp 9 asistlik katkı sağladı.