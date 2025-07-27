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        Yolcu otobüsünün çarptığı yayanın öldüğü kaza kamerada

        SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde Muhlise Aloğlu'nun (74) yolun karşısına geçmek isterken yolcu otobüsünün çapması sonucu hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 11:51 Güncelleme: 27.07.2025 - 11:55
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        Yolcu otobüsünün çarptığı yayanın öldüğü kaza kamerada
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        SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde Muhlise Aloğlu'nun (74) yolun karşısına geçmek isterken yolcu otobüsünün çapması sonucu hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Şeyhler Mahallesi D-100 yolu Üçyol mevkisinde meydana geldi. Suşehri ilçesinden Reşadiye yönüne giden Aziz E.’nin (45) kullandığı yolcu otobüsü, yolun karşısına geçmek isteyen Muhlise Aloğlu'na çarptı. Çarpmanın etkisiyle Aloğlu, yola savruldu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aloğlu´nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Muhlise Aloğlu´nun cenazesi, Koyulhisar Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

        KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

        Yaşanan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Muhlise Aloğlu'nun karşıya geçmek üzereyken bir anda duraksadığı ve yolcu otobüsünün çarptığı anlar ve vatandaşların yaşadığı panik yer aldı.

        Aloğlu'nun cenazesinin memleketi Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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