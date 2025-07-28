Sivas'ta 1 çocuk annesi keneden öldü

Zara ilçesine bağlı Gühertaş köyünde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan evli, 1 çocuk annesi Ayşegül Yücel'in vücuduna yaklaşık bir hafta önce kene yapıştı. Keneyi çıkardıktan birkaç gün sonra rahatsızlanan Yücel, yakınları tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi. Burada tedavi altına alınan Yücel, hayatını kaybetti. Yücel'in cenazesinin köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

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