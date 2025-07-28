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        Sivas'ta 1 çocuk annesi keneden öldü

        SİVAS'ta kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören Ayşegül Yücel (50), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 15:43 Güncelleme: 28.07.2025 - 15:43
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        Sivas'ta 1 çocuk annesi keneden öldü
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        SİVAS'ta kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören Ayşegül Yücel (50), hayatını kaybetti.

        Zara ilçesine bağlı Gühertaş köyünde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan evli, 1 çocuk annesi Ayşegül Yücel'in vücuduna yaklaşık bir hafta önce kene yapıştı. Keneyi çıkardıktan birkaç gün sonra rahatsızlanan Yücel, yakınları tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi. Burada tedavi altına alınan Yücel, hayatını kaybetti. Yücel'in cenazesinin köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

        Kentte bu yıl KKKA hastalığından ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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