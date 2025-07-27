Sivas'ta greyder ile otomobilin uçuruma devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Greyder daha sonra plakası öğrenilemeyen ve arkasında bulunan otomobili sürükleyerek uçurumdan yuvarlandı.

İddiaya göre, Canova köyü yakınlarında bulunan Kızılcan Gölü çevresinde çalışan operatör V.D. (54) öğle yemeği için greyderden indi.

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