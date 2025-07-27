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        Sivas'ta greyder ile otomobilin uçuruma devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Sivas'ın Zara ilçesinde greyder ile uçuruma sürüklenen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 17:01 Güncelleme: 27.07.2025 - 17:01
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        Sivas'ta greyder ile otomobilin uçuruma devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Sivas'ın Zara ilçesinde greyder ile uçuruma sürüklenen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        İddiaya göre, Canova köyü yakınlarında bulunan Kızılcan Gölü çevresinde çalışan operatör V.D. (54) öğle yemeği için greyderden indi.

        Greyder daha sonra plakası öğrenilemeyen ve arkasında bulunan otomobili sürükleyerek uçurumdan yuvarlandı.

        Otomobilde bulunan kadınlardan Feride Şüheda Koca (28) yaralandı, Gülsün Kızılağıl (30) ise kaza yerinde hayatını kaybetti.

        İş makinesi operatörü V.D'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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